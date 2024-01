Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 7,59 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.941 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,02 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,20 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.275,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

