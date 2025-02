Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 6,57 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 6,57 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.096.971 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,41 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,242 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Am 25.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,867 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

