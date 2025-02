Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit Aufschlag

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 6,53 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 6,53 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,45 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 640.380 Aktien.

Am 28.02.2024 markierte das Papier bei 7,41 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 13,51 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,242 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,36 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 26.02.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,867 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag fester

Optimismus in Frankfurt: MDAX am Mittag im Aufwind