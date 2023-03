Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 4,9 Prozent auf 9,36 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.843.042 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 16,10 Prozent wieder erreichen. Bei 5,31 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 76,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,12 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.068,00 EUR gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

