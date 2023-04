Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,80 EUR

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 9,80 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,88 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 808.594 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 84,36 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 25.04.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com