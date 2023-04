Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,82 EUR

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 9,86 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,88 EUR zu. Mit einem Wert von 9,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.306.904 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 11,68 Prozent zulegen. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 85,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,69 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.068,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.207,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 25.04.2024.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa rechnet wegen Warnstreiks mit Flugstreichungen und Verspätungen

Lufthansa-Aktie etwas fester: Piloten-Vereinigung will bei Lufthansa mit einheitlicher Stimme verhandeln

Lufthansa-Aktie fester: ITA-Chairman erwartet baldige Bekanntgabe von Deal

