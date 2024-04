Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 6,69 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,69 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,74 EUR. Bisher wurden heute 929.796 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,93 EUR an. Gewinne von 48,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,30 EUR fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 6,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,293 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,13 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,18 Prozent auf 8,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Lufthansa am 30.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

