Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 6,71 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,71 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.783.545 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,93 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2023. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 32,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,293 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 8,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ebenfalls ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 8,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Lufthansa-Aktie.

