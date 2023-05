Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,18 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 9,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.912.314 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 72,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.017,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.363,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2023 aus.

