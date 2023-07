Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Montagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 8,75 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 8,75 EUR ab. Bei 8,66 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.646.078 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 5,48 EUR. Mit Abgaben von 37,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,74 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.017,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.363,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

