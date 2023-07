Lufthansa Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Lufthansa

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 8,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 8,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,66 EUR. Bei 8,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 434.229 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 59,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,74 EUR.

Am 03.05.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.017,00 EUR gegenüber 5.363,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Lufthansa abgeworfen

Erste Schätzungen: Lufthansa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reibungsloser Ferienverkehr an Flughäfen - Streiks in Italien