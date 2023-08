Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 8,22 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 8,22 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 8,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.913.338 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Gewinne von 35,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 11,84 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.389,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.462,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Lufthansa dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

