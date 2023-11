Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Freitagmittag fester

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 7,83 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 7,83 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 277.510 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 42,53 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 16,82 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

