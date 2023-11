Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 7,85 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 7,85 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 7,84 EUR. Bisher wurden heute 663.085 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,24 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

