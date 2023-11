Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Vormittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,82 EUR.

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,82 EUR an der Tafel. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,84 EUR. Zuletzt wechselten 73.557 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 29,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 20,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,86 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

