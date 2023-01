Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittwochmittag ins Plus

Um 12:22 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,66 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,89 EUR. Bei 9,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.166.847 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 9,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 2,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (5,25 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 84,08 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,35 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 03.03.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,731 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

Lufthansa-Aktie knapp im Plus: Lufthansa-CEO kritisiert ganztägigen Streik am BER-Flughafen

Fraport-Aktie freundlich: Frankfurter Flughafen will Passagierabfertigung effizienter machen - Neuorganisation der Kontrollen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images