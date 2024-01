Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Donnerstagmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 7,68 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 7,68 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,63 EUR. Bei 7,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 457.782 Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 45,39 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,15 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,33 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

