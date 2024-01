Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,64 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 7,64 EUR nach. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,67 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.792 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 46,11 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,33 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

