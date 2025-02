Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gefragt

Lufthansa im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,61 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,61 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,61 EUR. Bei 6,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 271.069 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,41 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,07 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,57 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,36 EUR.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,867 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

