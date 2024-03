Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,01 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 7,01 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,00 EUR. Bei 7,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.454.814 Stück.

Am 05.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,49 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 49,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Abschläge von 7,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,322 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 9,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 07.03.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.741,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent verringert.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

