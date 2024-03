Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 6,99 EUR.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 6,99 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 6,99 EUR. Bei 7,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.528.999 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,49 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,99 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,322 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,14 EUR.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Lufthansa am 30.04.2024 präsentieren. Am 06.05.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

