Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 7,04 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 7,04 EUR nach. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,02 EUR nach. Bei 7,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 216.438 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 10,49 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 49,03 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (6,51 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 7,43 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,322 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,14 EUR.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8.741,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

