Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 9,62 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 9,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.267.372 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 01.07.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 81,05 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 EUR aus.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,11 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com