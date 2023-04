Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,64 EUR

Das Papier von Lufthansa befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 9,71 EUR ab. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,68 EUR nach. Mit einem Wert von 9,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 52.841 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 01.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

