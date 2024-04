Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Aufschlag

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 6,69 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 831.577 Lufthansa-Aktien.

Am 20.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 48,46 Prozent zulegen. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,80 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,293 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,13 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 07.03.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Lufthansa hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,68 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

