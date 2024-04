Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,65 EUR ab.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 6,65 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,62 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.972.034 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,40 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,20 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,293 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,18 Prozent auf 8,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,07 Mrd. EUR gelegen.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

