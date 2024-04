Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Verlusten

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 6,64 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 6,64 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 164.237 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 49,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,30 EUR am 17.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 5,09 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,293 EUR je Lufthansa-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,13 EUR.

Am 07.03.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,07 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

