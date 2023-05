Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,28 EUR

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 9,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.908.920 Lufthansa-Aktien.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 5,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,09 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,11 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7.017,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,84 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Lufthansa-Aktie.

