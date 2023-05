Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,24 EUR

0,40% Charts

News

Analysen

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 9,19 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.413 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 11,11 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Airbus- und Lufthansa-Aktien dennoch tiefer: Airbus liefert in Hamburg 600. Maschine an Lufthansa

Lufthansa-Aktien verliert leicht: Lufthansa kauft vier weitere Airbus A350-900

Lufthansa-Aktie legt zu: Moody's stuft Rating von Lufthansa hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com