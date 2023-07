Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 8,85 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 8,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.841 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 5,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 38,08 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,74 EUR aus.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je Lufthansa-Aktie.

