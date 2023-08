Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Freitagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 8,17 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 8,17 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,11 EUR nach. Bei 8,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.009.265 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 36,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 5,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 32,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 01.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 8.462,00 EUR eingefahren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,42 EUR fest.

