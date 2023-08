Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 8,17 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 8,17 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.779.569 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 36,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 5,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,84 EUR.

Am 01.08.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2023 aus.

