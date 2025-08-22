DAX24.260 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,90 +0,2%Gold3.363 -0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag nahezu unverändert

25.08.25 09:24 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,28 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 8,28 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 8,28 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 8,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.644 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 8,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,14 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,297 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie dennoch fester: Condor erwägt weitere juristische Schritte

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lufthansa-Aktie im Minus: Keine Bevorzugungspflicht für Condor-Kunden

