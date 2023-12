Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag im Minus

Lufthansa im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 8,04 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie wies um 17:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 8,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.314.867 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,45 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.275,00 EUR – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

