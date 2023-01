Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,3 Prozent auf 9,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.802.255 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 9,89 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,40 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,35 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Lufthansa die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,731 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

