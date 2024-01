Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 7,68 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 7,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,64 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 816.126 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,33 EUR.

Am 02.11.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2023 aus.

