Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag gesucht

Lufthansa im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 6,73 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 6,73 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,66 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.117 Stück gehandelt.

Am 28.02.2024 markierte das Papier bei 7,41 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 9,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 19,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,242 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,36 EUR.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,867 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert zum Start

MDAX-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im MDAX

Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain