Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gefragt

Lufthansa im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 7,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 7,09 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,09 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,07 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 86.743 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 47,96 Prozent wieder erreichen. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,322 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 9,14 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,18 Prozent auf 8.741,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.068,00 EUR gelegen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.04.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,46 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

XETRA-Handel: MDAX letztendlich in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Lufthansa-Tochter AUA von Streik zu Oster-Beginn bedroht - beim Bodenpersonal sind Schlichter am Zug - EU erwartet Zugeständnisse für ITA-Einstieg