Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,40 EUR

-2,40% Charts

News

Analysen

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 9,62 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,59 EUR. Bei 9,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 85.708 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 13,80 Prozent niedriger. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 81,07 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,69 EUR.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie tiefer: Lufthansa verlängert Verhandlungen zu ITA-Einstieg

Lufthansa-Aktie steigt: Lufthansa-Einstieg bei ITA Airways soll sich verzögern

Warnstreiks an den Flughäfen Berlin und Hamburg - Ryanair- und Air France-KLM-Aktien fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images