Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 6,75 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 6,75 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,75 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 396.362 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 9,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 47,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,30 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,69 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,293 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 07.03.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 8,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,32 EUR je Aktie.

