Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 9,24 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 9,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,24 EUR. Mit einem Wert von 9,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.357.787 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 73,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,64 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

