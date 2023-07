Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 8,72 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 8,72 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,72 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.889 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 37,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,74 EUR.

Lufthansa gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.017,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.363,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je Lufthansa-Aktie.

