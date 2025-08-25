Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 8,13 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 8,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 8,09 EUR. Bei 8,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 635.649 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,39 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 3,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 5,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 47,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,297 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie zeitweise auf Hoch seit Ende 2023: Lufthansa ordnet sich wohl neu - Konzernzentrale mit mehr Macht

Lufthansa-Aktie dennoch fester: Condor erwägt weitere juristische Schritte

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren