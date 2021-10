Lufthansa Aktie News: Lufthansa mit Kursplus

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Ceconomy kommt unter Druck -- KION sieht sich nach starkem Quartal auf Kurs bei Jahreszielen -- EVOTEC, Siltronic, Symrise,UBS, Facebook im Fokus

K+S hebt wegen steigender Düngemittelpreise Prognose erneut an. HeidelbergCement verstärkt Geschäft in Tansania. Chinas Immobilienkonzern Modern Land in Zahlungsverzug. Hyundai verfehlt Erwartungen. BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea mit Gewinnsprung. Reckitt Benckiser hebt Umsatzprognose für Gesamtjahr an. Orange mit Erlösrückgang. Pfeiffer Vacuum hebt Ausblick weiter an. Vonovia hält nach Ende des Übernahmeangebots 87,6 Prozent an Deutsche Wohnen.