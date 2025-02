Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,87 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 6,87 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,93 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.244.124 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,41 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2024). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 7,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 27,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,36 EUR an.

Am 25.10.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,867 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

