Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 6,82 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 6,82 EUR ab. Bei 6,79 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.437.787 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 7,41 EUR erreichte der Titel am 28.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 8,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,06 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,242 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,36 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,867 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

