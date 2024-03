Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Mittwochnachmittag ab

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 7,14 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 7,14 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.149.907 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,49 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,88 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,342 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,83 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Lufthansa hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,68 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.068,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.741,00 EUR.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Lufthansa-Aktie.

