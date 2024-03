Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Vormittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,19 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 7,19 EUR. Bei 7,17 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 313.756 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,86 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 9,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,342 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 9,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,68 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,18 Prozent auf 8.741,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Streik zu Ostern bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines