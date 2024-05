Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,39 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,39 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,40 EUR. Bisher wurden heute 94.326 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,65 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 50,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,278 EUR je Lufthansa-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,23 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,39 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

