Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 9,33 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 9,33 EUR zu. Bei 9,34 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.045.469 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,58 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,31 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 43,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,64 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.017,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.363,00 EUR umgesetzt.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie stark: Lufthansa veräußert Zahlungs-Spezialisten AirPlus für dreistelligen Millionenbetrag

Fraport-Aktie gewinnt: Flughafenverband mit Zuversicht für aktuelle Reisesaison

Lufthansa-Aktie etwas leichter: Pilotengewerkschaft hält neues Lufthansa-Angebot für nicht ausreichend